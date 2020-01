UNRWA frykter omfattende palestinsk uro

NTB utenriks

– Mange palestinere er i en tilstand av sjokk og vantro over Trumps fredsplan, sier den fungerende lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), Christian Saunders.

– Vi er alvorlig bekymret for at det vil resultere i en opptrapping med sammenstøt og vold, sier han.

Trumps plan åpner for israelsk annektering av Jordandalen og bosetningene på Vestbredden, i strid med en rekke FN-resolusjoner og folkeretten.

– Planen som ble lagt fram denne uka, var ekstremt urovekkende for de palestinske flyktningene som lever under okkupasjon, under blokade og i konflikt etter konflikt, krise etter krise, sier Saunders.

Under en pressekonferanse i Genève fredag understreket Saunders at en rettferdig og varig fredsløsning forutsetter at også 6,5 millioner palestinske flyktninger blir hørt.

Saunders overtok i fjor ledelsen av UNRWA etter sveitsiske Pierre Krähenbühl, som måtte forlate stillingen etter anklager om «alvorlige etiske overtramp».

En intern FN-gransking fant ingen beviser for at Krähenbühl var innblandet i økonomiske uregelmessigheter, men Saudners understreker at UNRWA har tatt anklagene om vanstyre alvorlig.

– Vi har nå ryddet opp i dette, sier han.

