Nytt slag mot demokratene i riksrettssaken

Riksrettssaken kan bli avgjort natt til lørdag såfremt republikanerne i Senatet klarer å holde tidsskjemaet og demokratene ikke greier å sikre flertall for å innkalle vitner i siste liten.

Da høringen begynte fredag kveld norsk tid, var det ingenting som tydet på at demokratene vil nå gjennom med sitt krav.

Kun to republikanere var ventet å stemme med demokratene, mens en tredje som tidligere har vært i tvil, Lisa Murkowski, ga beskjed om at hun vil si nei da hun ankom fredagens høring.

Demokratene trenger fire republikanske stemmer for å få gjennomslag.

– Meningsløs frifinnelse

Demokratene mener republikanerne har gjort riksrettssaken til en farse.

– Dette landet er på vei mot den største dekkoperasjonen siden Watergate. Hvis mine republikanske kolleger nekter å vurdere vitner og dokumenter i denne rettssaken, vil frikjennelsen av presidenten være meningsløs, sa Senatets minoritetsleder, demokraten Chuck Schumer, da han fredag ankom Kongressen.

Demokratene i Representantenes hus har tiltalt Trump for maktmisbruk i forbindelse med at han holdt tilbake militærbistand til Ukraina og samtidig ba Ukrainas president etterforske tidligere visepresident Joe Biden. De anklager ham også for å ha hindret etterforskningen.

Under fredagens møte var det duket for en fire timer lang debatt om anklagene mot Trump. Deretter skulle det holdes avstemning om hvorvidt det skal kalles inn vitner eller ei.

Bolton skriver om møte i mai

Blant vitnene demokratene har villet innkalle, er USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton. De siste dagene har det kommet flere lekkasjer fra en bok han har skrevet, og som etter planen skal utgis i mars.

Fredag skrev The New York Times at Bolton allerede i mai skal ha blitt spurt av Trump om å få i stand et møte mellom presidentens private advokat Rudy Giuliani og Ukrainas nyvalgte president Volodymyr Zelenskyj. Møtet skulle holdes i forbindelse med at Trump ønsket å få Ukraina til å sverte demokrater, ifølge avisen.

Flere andre rådgivere i Det hvite hus skal ha vært til stede da Trump kom med forespørselen.

Både Trump og Giuliani avviser kategorisk Boltons beskrivelse.

– Jeg instruerte aldri John Bolton til å ordne et møte for Rudy Giuliani – en av USAs fremste korrupsjonsjegere og den utvilsomt største borgermesteren i New Yorks historie – med president Zelenskyj. Det møtet skjedde aldri, heter det i en uttalelse fra Trump.

Skyting ved Trumps gods

Liket før møtet i Senatet begynte fredag, ble det meldt om en skyting ved Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida, der det er ventet at presidenten skal tilbringe helgen.

En SUV kjørte gjennom to veisperringer ved landstedet, og Florida-politiet avfyrte skudd i biljakten som fulgte, ifølge lokale medier.

De to personene i bilen ble pågrepet, og politiet etterforsker saken.

Såframt ikke Demokratene greier å forsinke prosessen mot Trump, vil det før dagen er omme i Washington holdes en avstemning om hvorvidt Trump skal frikjennes eller avsettes. Det republikanske flertallet vil etter alt å dømme frikjenne Trump. Det trengs to tredels flertall for å avsette ham.

