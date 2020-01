SAS stanser alle flyginger til Beijing og Shanghai

NTB utenriks

Flygingene til de to byene stanses i perioden fra og med fredag til 9. februar, opplyser selskapet i en uttalelse torsdag ettermiddag. SAS stopper i tillegg salg av billetter til Beijing og Shanghai fram til 29. februar.

– SAS vil fortsette å overvåke situasjonen i kontinuerlig dialog med myndighetene, heter i uttalelsen.

Selskapet flyr til Beijing og Shanghai fra København. Torsdagens flyginger til og fra de to byene går som normalt.

Wuhan-viruset er en hittil ukjent type coronavirus som først ble påvist i den kinesiske millionbyen Wuhan. Sykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse, gi vanlige influensasymptomer eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. I Kina har viruset tatt 170 liv, og over 7.000 mennesker er smittet.

Torsdag ettermiddag skal Verdens helseorganisasjon (WHO) holde et møte for å beslutte om virusutbruddet skal erklæres en internasjonal helsekrise.