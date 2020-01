Republikanerne håper på rask avslutning av riksrettssaken

NTB utenriks

I spørsmålsrunden i Senatet onsdag gjorde Trumps forsvarere det klart at de slett ikke mener Boltons opplysninger gir grunnlag for å kalle ham inn som vitne.

Ifølge New York Times har Bolton i et utkast skrevet at Trump i august sa at han ønsket å holde tilbake militærhjelp til Ukraina inntil ukrainske myndigheter startet en etterforskning av Joe Biden. Han kan bli Trumps motkandidat i høstens presidentvalg.

Demokratene argumenterte onsdag for at Boltons bok ikke kan ignoreres, og de presset på for å få Senatet til å innkalle flere vitner.

Vil forhindre nye vitner

Lederen i Senatet, Mitch McConnell, og andre republikanere har ifølge New York Times signalisert at de nå føler seg tryggere på at de vil kunne sikre de 51 stemmene som trengs for å forhindre nye vitner – og dermed frifinne Tump allerede fredag.

Den republikanske senatoren John Barrasso slo fast at han har «hørt nok»

– Jeg er klar til å stemme over en endelig dom, sa Barrasso til avisen.

Avgjørende avstemning

Tre republikanere har tidligere antydet at de vil si ja til å innkalle Bolton som vitne. Republikanerne har 53 plasser i Senatet mot Demokratenes 47. Dermed må fire republikanere slutte seg til Demokratenes krav for at forslaget om å innkalle Bolton og andre vitner skal få flertall.

Torsdag er andre og siste dag av spørsmålsrunden der senatorenes skriftlige spørsmål leses opp av en høyesterettsjustitiarius.

Fredag er det klart for avstemningen der vitnespørsmålet skal avgjøres.

