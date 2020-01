Kraftig fall på børser i Asia som følge av viruset

NTB utenriks

Hang Seng-indeksen i Hongkong fortsatte å rase for andre dag på rad og falt torsdag 2,8 prosent.

De andre kinesiske børsene er fremdeles stengt i forbindelse med nyttårsfeiringen i Kina.

Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder torsdag et nytt møte for å avgjøre om det skal erklæres en internasjonal helsekrise som følge av Wuhan-viruset, som hittil har tatt 170 liv i Kina.

Flere av de andre asiatiske børsene ser også ut til å være påvirket av virusfrykten. Nikkei-indeksen gikk torsdag ned 1,7 prosent, i likhet med Kospi-indeksen i Sør-Korea. Den bredere japanske Topix-indeksen gikk ned 1,4 prosent.

Oslo Børs og flere av de store europeiske børsene falt rundt 1 prosent etter at aksjehandelen begynte her.

(©NTB)