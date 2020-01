Irak gjenopptar militære operasjoner med USA

NTB utenriks

Etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar, erklærte den irakiske nasjonalforsamlingen den USA-ledede koalisjonen mot IS for uønsket i landet.

Dette ble gjentatt av statsminister Adel Abdul-Mahdi, og president Barham Saleh understreket at vedtaket i nasjonalforsamlingen var et svar på krenkelse av landets suverenitet.

USA har avvist kravet om tilbaketrekking, og ifølge torsdagens kunngjøring gjennomfører irakiske og amerikanske styrker nå ellers operasjoner mot IS nord i Irak.

