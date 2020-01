Det hvite hus sier at Boltons bok ikke kan utgis

NTB utenriks

CNN omtaler brevet som den første formelle trusselen mot USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Brevet er datert 23. januar og skrevet av en tjenestemann i USAs nasjonale sikkerhetsråd. Her står det at Boltons bokmanuskript ser ut til å inneholde betydelige mengder av klassifisert informasjon, hvorav noe er topp hemmelig og kan forårsake stor skade på USAs nasjonale sikkerhet.

– Manuskriptet må ikke offentliggjøres eller på annen måte avsløres uten at disse fortrolige opplysningene er slettet, heter det i brevet.

Taushetserklæring

Det vises også til at Bolton signerte en taushetserklæring før han som Donald Trumps sikkerhetsrådgiver fikk tilgang til hemmeligstemplet informasjon.

I boka, som er planlagt utgitt i mars, skriver Bolton at Trump brukte amerikansk militærbistand som et pressmiddel for å få Ukraina til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter.

Det er nettopp dette Trump anklages for i riksrettssaken som i disse dager pågår i Senatet.

Demokratene i Senatet ønsker å innkalle Bolton som vitne, men det er ikke klart om de får med seg de fire republikanerne som trengs for at forslaget skal få flertall. En avstemning skal holdes fredag.

Verbale angrep

Presidenten har de siste dagene trappet opp de verbale angrepene mot Bolton.

– Hvis jeg hadde lyttet til ham, ville vi ha vært i en sjette verdenskrig nå. Og han går ut og skriver straks en avskyelig og usann bok. Alt sammen hemmeligstemplet nasjonal sikkerhet. Hvem ville gjøre det? skriver Trump på Twitter.

Trump har nektet Bolton å stille som vitne under riksrettssaken mot ham.

