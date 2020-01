Venstrepartier i Israel avviser Trumps plan

NTB utenriks

Leder for det israelske arbeiderpartiet Amir Peretz sier at Israel trenger «et diplomatisk kompass» og en fornyelse av fredsprosessen slik den var under Rabin.

Yitzhak Rabin var statsminister da Israel inngikk Oslo-avtalen med palestinerne på 1990-tallet. Han ble drept av en høyreekstrem israeler i 1995.

– Vi må takke president Trump for hans ærlige intensjoner og etter valget i Israel begynne med direkte forhandlinger med landene i regionen og den palestinske selvstyremyndigheten, sier Peretz.

Lederen for Meretz, Nitzan Horowitz, påpeker at landets fungerende statsminister Benjamin Netanyahu er tiltalt for korrupsjon.

– Netanyahu har ikke mandat til å ta noen avgjørelser og definitivt ikke til å annektere vesentlige deler av territoriene, sier han og legger til at det ikke finnes noe alternativ til direkte forhandlinger mellom Israel og den palestinske selvstyremyndigheten.

