USA trapper opp bombing i Afghanistan

Ifølge flere medier er tallet et av de høyeste de siste ti årene. USA har trappet opp sine angrep samtidig som landet har trukket seg fra fredssamtaler med Taliban-bevegelsen.

Noen av angrepene rammer også sivile, og ifølge FN ble 717 sivile drept i angrep utført av afghanske styrker og deres allierte i 2019. Dette var 31 prosent flere enn året før. De fleste av angrepene som rammet sivile, ble utført av amerikanske eller afghanske kampfly.

Etter at Donald Trump ble president, har han fjernet restriksjoner som skulle gi bedre kontroll over USAs luftangrep for å unngå sivile tap.

