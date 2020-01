Trump-plan anerkjenner Israels okkupasjon og bosetninger

NTB utenriks

– I dag tar Israel et stort steg mot fred. Jeg ble trist av det palestinske folkets skjebne. De fortjener et langt bedre liv, sa Trump da han tirsdag presenterte sin lenge varslede Midtøsten-plan på en pressekonferanse i Det hvite hus.

Ved siden av den amerikanske presidenten sto Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som fikk ros for å ha tatt et «modig skritt framover».

Planen er på forhånd slaktet av palestinske ledere, og tirsdag ble palestinernes bange anelser bekreftet: Trumps fredsløsning innebærer at Israel både får beholde bosetningene som er etablert i de okkuperte palestinske områdene, at den okkuperte Jordandalen annekteres av Israel, og at en framtidig palestinsk hovedstad legges til Shuafat, som ligger 5 kilometer nord for Jerusalems gamleby.

Lover velstand

Samtidig som planen framstår som en gavepakke til Israel, lover Trump stor økonomisk støtte til palestinerne, og under presentasjonen understreket Trump gang på gang at planen hans vil skape stor velstand for den palestinske befolkningen – bare de aksepterer den.

– Jeg vil at denne planen skal bli en stor plan for palestinerne, det må den bli, sa Trump.

– De fortjener en mulighet til å få utnyttet sitt potensial, sa han videre og la til at palestinerne til nå har vært «fanget i en sirkel av terror og vold».

– Historisk

Netanyahu hyllet Trumps plan, som er utarbeidet sammen med israelerne, og som også Israels opposisjonsleder Benny Gantz ifølge Trump har godkjent.

– Dette er en realistisk vei til fred, sa Netanyahu, som mener at andre fredsplaner har vært mislykket fordi de «ikke fant den rette balansen mellom Israels sikkerhetsbehov og palestinernes ønske om egen stat».

– Du skjønte at Israel må ha suverenitet over Jordandalen. Det er ikke snakk om noen ulovlig okkupasjon, du punkterte denne store løgnen, fortsatte Netanyahu.

Jordandalen har store jordbruksområder og regnes som palestinernes kornkammer.

Planen innebærer også at Israel får beholde bosetningene som i dag huser nærmere 800.000 israelere. Dette til tross for at FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosetningene er ulovlige og i strid med folkeretten.

Israel skal i løpet av en overgangsperiode på fire år ikke etablere nye bosetninger, men angivelig kunne bygge flere boliger i de eksisterende.

Pariastat

Trumps plan legger også opp til etablering av det kritikerne mener vil bli en palestinsk pariastat, demilitarisert og uten kontroll over eget luftrom og egne grenser, og med høyst begrenset kontroll over vannressursene.

Den såkalte staten vil på grunn av bosetningene ikke blir noe sammenhengende område, og den får ifølge Trumps plan ikke lov til å inngå allianser med andre land. Den vil også først kunne opprettes etter en fire år lang overgangsperiode og bare dersom palestinerne går med på de øvrige punktene i planen.

– Jerusalem forblir Israels udelelige hovedstad, sa den amerikanske presidenten under presentasjonen og kalte planen for et «historisk gjennombrudd» og «en realistisk tostatsløsning»

Lover milliarder

Palestinske myndigheter nekter å ha noe med Trump-administrasjonen å gjøre og blåser av planen som nå legges på bordet.

USA forsøker å få allierte i Midtøsten, først og fremst Saudi-Arabia, med på et spleiselag som innebærer vage løfter om over 450 milliarder kroner i framtidige investeringer i de palestinske områdene.

– Dette er en plan for å beskytte Trump fra riksrett og Netanyahu fra fengsel. Dette er ingen fredsplan for Midtøsten. Denne planen gir Israel suverenitet over palestinsk territorium, sa palestinernes statsminister Mohammed Shtayyeh mandag.

Trumps plan går imot en rekke resolusjoner i FNs sikkerhetsråd, som USA tidligere har vært med på å vedta, og som slår fast at Israels okkupasjon over de palestinske områdene er ulovlig og at bosetningene som er etablert der, strider mot folkeretten.