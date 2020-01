Tetzschner tviler på om Trump vil lykkes med sin plan

NTB utenriks

Trumps plan åpner for israelsk annektering av Jordandalen og de ulovlige bosetningene på Vestbredden, noe som vil være i strid med vedtatte FN-resolusjoner.

– Spørsmålet er om den er utarbeidet med realistiske forventninger om at den kan føre fram, eller om den er ment å skulle gjøre inntrykk på et hjemlig publikum, sier Tetzschner til NTB.

USAs president Donald Trump står midt oppe i en riksrettssak, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu er tiltalt for korrupsjon.

– Det gjøres nok innenrikspolitiske kalkulasjoner i begge land, sier Tetzschner.

At Trumps plan er utarbeidet uten palestinsk medvirkning, styrker ikke sjansen for at den lykkes, mener han.

– Man må få partene til å forhandle. Jeg har merket meg at planen også innebærer en betydelig amerikansk bistand til palestinerne, men om dette er tilstrekkelig til å utløse en ny dynamikk, gjenstår å se, sier Tetzschner.

(©NTB)