Netanyahu trekker begjæring om immunitet

NTB utenriks

Mens Netanyahu er i Washington, skulle den israelske nasjonalforsamlingen Knesset etter planen møtes tirsdag ettermiddag for å diskutere anmodningen.

Statsministeren skriver på Facebook samme dag at han trekker forespørselen om immunitet fra straffeforfølgelse, melder avisa Haaretz.

– Jeg vil ikke tillate at mine politiske motstandere bruker denne saken for å splitte denne historiske bevegelsen jeg leder, sier Netanyahu, som viser til den såkalte fredsplanen som USAs president Donald Trump ventes å legge fram tirsdag.

Etter langvarig etterforskning kunngjorde den israelske riksadvokaten i november at det var tatt ut tiltale mot Netanyahu for flere tilfeller av bestikkelser, svindel og tillitsbrudd.

Være eller ikke være?

70-åringen er den første sittende statsministeren i Israels historie som blir tiltalt i en straffesak. Statsministeren avviser anklagene og har sagt at han ønsker å lede Israel videre i mange år framover.

Når han nå trekker begjæringen, baner det vei for at den rettslige prosessen mot Netanyahu kan fortsette.

For Netanyahu kan Trumps plan bli et politisk være eller ikke være, ettersom han 2. mars går til valg for tredje gang på ett år.

Riksrett mot Trump

Høyrepartiet Likud gikk seirende ut av valget i april, men Netanyahu greide ikke å samle nok støtte blant høyrenasjonalister og ultraortodokse til å kunne danne ny regjering.

I september ble utfallet det samme, og verken Likud eller sentrumsalliansen Blått og hvitt, under ledelse av tidligere forsvarssjef Benny Gantz, maktet å samle en styringsdyktig koalisjon.

For Trumps del kan fremleggelsen av den lenge varslede Midtøsten-planen, som han har kalt «århundrets avtale», på kjærkomment vis flytte fokus fra riksrettssaken som pågår mot presidenten.

Palestina ber om boikott

– Dette er en plan for å beskytte Trump fra riksrett og Netanyahu fra fengsel. Dette er ingen fredsplan for Midtøsten, sa palestinernes statsminister Mohammed Shtayyeh mandag.

Mye av innholdet har over lang tid vært lekket til israelske og amerikanske medier. Palestinske myndigheter nekter å ha noe med Trump-administrasjonen å gjøre og oppfordrer omverdenen til å boikotte planen.

Trumps svigersønn Jared Kushner, som har ledet arbeidet med planen, gjorde det i mai i fjor klart at den ikke inneholder formuleringen «tostatsløsning».

USA bryter dermed med resten av verden som krever at palestinerne må få sin egen levedyktige stat innenfor grensene fra før 1967.

(©NTB)