Netanyahu: En historisk dag

– Dette er en realistisk vei til fred, sa Netanyahu og la til sin forklaring på hvorfor tidligere fredsplaner har mislyktes.

– De andre mislyktes fordi de ikke fant den rette balansen mellom Israels sikkerhetsbehov og palestinernes ønske om egen stat, sa han.

Netanyahu er full av lovord om Trump og hans plan, som Israel slutter helt opp om.

– Du skjønte at Israel må ha suverenitet over Jordandalen, sa han.

– Det er ikke snakk om noen ulovlig okkupasjon, du punkterte denne store løgnen, fortsatte Netanyahu.

– Du anerkjenner Israels suverenitet over alle jødiske bosetninger i Judea og Samaria, små og store, fortsatte han, med henvisning til Bibelens navn på Vestbredden.

Trumps plan går imot en rekke resolusjoner i FNs sikkerhetsråd, som USA tidligere har vært med på å vedta, og som slår fast at Israels okkupasjon over de palestinske områdene er ulovlig og at bosetningene som er etablert der, strider mot folkeretten.

Planen blir også avvist av palestinske ledere.

