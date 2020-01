NTB utenriks

Det nye kinesiske reiserådet utstedes for å «beskytte helse og sikkerhet for kinesere og utlendinger», opplyser det nasjonale immigrasjonsdirektoratet i tirsdag.

– Å redusere folks grensekrysninger bidrar til å forhindre og kontrollere utbrudd. Hvis det ikke er et spesielt behov, så anbefales det at tidspunktet for reisen utsettes, heter det fra myndighetene.

Kinesiske borgere tok nesten 150 millioner reiser til utlandet i 2018, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

