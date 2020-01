Frykt for tsunami etter kraftig jordskjelv i Karibia

NTB utenriks

Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og var relativt grunt. Episenteret lå kun 10 kilometer under havbunnen. Rystelsene kunne kjennes både i Cubas hovedstad Havanna og i Miami, melder CNN.

Amerikanske seismologer uttalte tirsdag kveld at Karibia om kort tid kan bli rammet av farlige tsunami-bølger. Ifølge USAs nasjonale værtjeneste er det fare for at opptil 1 meter høye bølger vil treffe kyststrekninger ved Jamaica, Belize, Cuba, Honduras. Mexico og Cayman Islands.

Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at personer er skadd eller om materielle ødeleggelser, men øyenvitner har meldt om kraftige rystelser.

– Vi satt alle sammen og vi kjente at stolene beveget seg. Vi hørte lyden av at alt beveget seg rundt, sier Belkis Guerrero, som jobber på et katolsk kultursenter i byen Santiago helt sør på Cuba.

Jordskjelvet rammet klokka 14.10 lokal tid og episenteret lå cirka 14 mil nordvest for Montego Bay på Jamaica.

På Cayman Islands førte skjelvet til enkelte sprekker i veiene, men ingen alvorlige materielle ødeleggelser.

(©NTB)