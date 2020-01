NTB utenriks

Mandagens utspill kommer få dager etter at president Donald Trump truet med å innføre 25 prosents toll på europeiske biler.

EU har importforbud mot kyllinger som er blitt vasket med klor, fordi unionen frykter at det er en sovepute for dårlig hygiene i amerikansk fjørfeindustri. I USA er det også lov å injisere storfe med steroider slik at de vokser raskere. Metoden har vært forbudt i EU i 30 år.

