Taliban hevder amerikansk militærfly styrtet

NTB utenriks

Flyet traff bakken 10 kilometer unna en amerikansk militærbase, ifølte talsmann Zabihullah Mujahid.

Han hevder flyet tilhørte det amerikanske forsvaret og at mange soldater mistet livet. Kilder i Taliban har også sagt at de skjøt flyet ned. Ingen av disse opplysningene er bekreftet av offisielle kilder.

Også en lokal journalist tilknyttet Taliban mener det er snakk om et amerikansk militærfly. Bilder på sosiale medier tyder på at det dreier seg om et fly av typen Bombardier E-11A, som USA bruker til elektronisk overvåking – men det er ikke bekreftet at bildene er ekte.

Den amerikanske hæren vil kun si at de undersøker opplysninger om ulykken, og at det er uklart hvem som er involvert.

(©NTB)