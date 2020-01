SOHR: Syriske regjeringsstyrker har beleiret viktig by i Idlib

NTB utenriks

Regjeringsstyrkene har fått russisk flystøtte mens de har rykket fram mot byen fra tre ulike retninger. Det har ført til at enda flere mennesker er fordrevet fra området, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Mange av dem har flyktet til Idlib by og den tyrkiske grensen.

Maaret al-Nouman er den nest største byen i Idlib, provinsen som regnes som Syrias siste opprørsbastion.

Siden fredag har regjeringsstyrker også tatt kontroll over cirka 22 landsbyer sørøst i Idlib, ifølge SOHR.

(©NTB)