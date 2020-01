Kina forlenger ferien som følge av lungevirus

NTB utenriks

Sentrale kinesiske helsemyndigheter opplyser at det totale antallet smittede i landet mandag er oppe i 2.744, med ytterligere 769 nye tilfeller registrert.

Ytterligere 24 dødsfall ble bekreftet i Hubei-provinsen mandag, samt ett i den sørlige øyprovinsen Hainan. De aller fleste smittetilfellene er blitt registrert i Hubei etter at viruset først ble oppdaget i provinshovedstaden Wuhan med 11 millioner mennesker i begynnelsen av januar.

Statsminister Li Keqiang besøkte mandag Wuhan for å inspisere de omfattende tiltakene som er iverksatt der. Samtidig opplyser myndighetene at 959 legeteam er sendt til Wuhan fra andre provinser. Fra før har hæren sendt helsepersonell, og to nye sykehus skal etter planen stå klare allerede neste uke.

Millioner isolert

I forsøket på å hindre spredning har myndighetene isolert Wuhan og nabobyene med til sammen over 50 millioner innbyggere.

En rekke kinesiske byer har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å forhindre at viruset sprer seg. Nå har myndighetene forlenget ferien i forbindelse med det kinesiske nyåret med tre dager, fram til 2. februar, for å begrense folkestrømmer.

Hundrevis av millioner mennesker pleier under høytiden å reise landet rundt for å besøke familie. Ferien skulle egentlig være over torsdag denne uka.

WHO-sjef til Beijing

Smittekilden er så langt ikke kjent, men en teori går ut på at viruset kan ha spredt seg fra ville dyr til salgs på et marked i Wuhan.

Lederen i Verdens helseorganisasjon WHO, Tedros Ghebreyesus, skal være på vei til Beijing for å diskutere ytterligere tiltak mot utbruddet med kinesiske tjenestemenn.

WHO lot forrige uke være å erklære en internasjonal folkehelsekrise i forbindelse med viruset. Det er rapportert om smittetilfeller i flere asiatiske naboland, men også i Frankrike, USA og Canada, men samtlige av pasientene har tidligere vært i Kina.

Foreløpig finnes det ingen vaksine mot viruset, men kinesiske forskere har klart å isolere det, noe som er et viktig skritt på veien for å utvikle en vaksine.

En ni måneder gammel baby i Beijing er hittil den yngste personen som har fått påvist smitte av viruset. I tillegg til de drøyt 2.700 bekreftede tilfellene i Kina, testes flere tusen pasienter med influensalignende symptomer for viruset.

