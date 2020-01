NTB utenriks

Det opplyser statsadvokaten på Manhattan til avisen.

Jeffrey Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var anklaget for å ha drevet menneskehandel med mindreårige jenter.

En amerikansk kvinne har stått fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år. Det har prins Andrew avvist, blant annet i et mye omtalt BBC-intervju i desember.

