Billie Eilish med storeslem under Grammy-utdelingen

NTB utenriks

18-åringen vant årets låt og årets låtinnspilling for megahiten «Bad Guy», i tillegg til beste nykommer og årets album for «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Hun er den yngste noensinne som vinner de fire store kategoriene.

– Hovedsakelig tenker jeg at fansen fortjener alt. Jeg føler at de ikke har fått nok oppmerksomhet i kveld, for uten dem hadde ingen av oss vært her i det hele tatt, sa Eilish etter å ha tatt imot sin fjerde pris.

Eilish og storebroren Finneas O'Connell stakk til sammen av med elleve priser. O'Connell vant med sine seks priser flest av alle. Han produserte og mikset 18-åringens debutplate, og var med og skrev noen av tekstene på albumet.

– Vi har ikke skrevet noen tale til dette, da vi ikke lagde albumet for å vinne en Grammy. Vi trodde ikke at den ville vinne noe som helst. Vi skrev et album om depresjon og selvmordstanker, klimaendringer og å være skurken – hva nå enn det betyr – og nå er vi forvirret og takknemlige, sa O'Connell i sin takketale fra scenen.

Slo Lizzo og Lil Nas X

Lizzo ledet før utdelingen an i antall nominasjoner med åtte.

Hun endte opp med å vinne i tre kategorier, deriblant for beste popframføring med låten «Truth Hurts».

Billie Eilish og Lil Nas X hadde seks nominasjoner hver.

De tre var alle nominert for første gang. Lil Nas X vant beste musikkvideo og beste popframføring for gruppe, for «Old Town Road» med Billy Ray Cyrus.

Bryant-dødsfall

Noen få timer før superstjernene inntok Staples Center i Los Angeles, styrtet et helikopter med basketlegenden Kobe Bryant, som tilbrakte hele sin karriere i Los Angeles Lakers, om bord i byen.

Vertinne Alicia Keys satte stemningen tidlig:

– Vi føler alle sammen på en utrolig tristhet nå. Tidligere i dag mistet Los Angeles, USA og hele verden en helt. Og vi står her med knust hjerte i huset som Kobe Bryant bokstavelig talt har bygget, sa Keys, med henvisning til at Staples Center er Lakers' hjemmearena.

Lil Nas X framførte «Old Town Road» ved siden av en Bryant-trøye.

(©NTB)