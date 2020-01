NTB utenriks

Samtidig opplyser helsemyndighetene i Hubei-provinsen at ytterligere 371 har blitt smittet. Dermed er det totale antallet smittede i Kina oppe i over 2.300.

De aller fleste smittetilfellene er registrert i Hubei. Smittekilden er så langt ikke kjent, men en teori går ut på at viruset kan ha spredt seg fra via ville dyr til salgs på et marked i provinshovedstaden Wuhan, en by med elleve millioner innbyggere.

(©NTB)