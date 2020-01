Seks skutt og drept i tysk småby

NTB utenriks

Identiteten til gjerningspersonen og omstendighetene rundt skytingen er ikke kjent, og det er heller ikke kjent hva som var motivet for skytingen.

Ifølge Focus Online fant skytingen sted inne i en bygning i Bahnhofstrasse i sentrum av Rot am See, og gjerningspersonen og ofrene skal ha kjent hverandre.

Bild skriver at gjerningspersonen og ofrene var i familie med hverandre og politikilder beskriver hendelsen som et familiedrama.

En talsmann for politiet bekrefter overfor nettavisen zvw.de at seks mennesker er bekreftet døde og to er alvorlig såret.

Politiet i Aalen opplyser videre at situasjonen er under kontroll og at ingenting tyder på at flere gjerningspersoner var involvert i skytingen.

– Vi har pågrepet en mistenkt, sier en talsmann for politiet i Aalen, Holger Binert, til den tyske kringkasteren n-tv.

– Vi har ikke opplysninger om flere mistenkte, legger han til

Rot am See ligger i Baden-Württemberg, rundt 170 kilometer nordvest for München, og småbyen har drøyt 5.000 innbyggere.

