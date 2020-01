Reiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker

NTB utenriks

Kinesiske myndigheter hadde fredag innført reiserestriksjoner i 13 byer.

Byene som omfattes, er Wuhan, der viruset først ble oppdaget, og tolv andre byer i Hubei-provinsen i det sentrale Kina.

Fredag ble det også kjent at Disneyland i Shanghai holder stengt i helgen for å forhindre spredning av lungeviruset.

Kinesisk nyttår

Myndighetene håper at isoleringstiltakene vil begrense ytterligere spredning, særlig i forbindelse med at flere hundre tusen vil reise i Kina i forbindelse med helgens feiring av kinesisk nyttår.

Hittil er minst 26 mennesker omkommet i Kina, og 830 sykdomstilfeller er påvist.

Det nye coronaviruset hører til samme familie som lungeviruset sars, som tok livet av 800 verden over i 2002 og 2003. Det viruset spredde seg også fra Kina.

Bygger sykehus på ti dager

For å behandle pasienter som er smittet av coronaviruset, planlegger Kina å bygge et sykehus på ti dager, opplyser statlige medier.

Sykehuset skal bygges i sentrum av Wuhan, og bygget skal oppføres med ferdigbyggede deler.

Sykehuset, som forventes å være i bruk innen 3. februar, lages for å kunne behandle et økende antall pasienter som er smittet. Sykehuset vil ha 1.000 sengeplasser fordelt på 25.000 kvadratmeter, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

To testet i Finland

Fredag har to kinesere i Finland også blitt testet for coronaviruset etter at de oppsøkte helsehjelp. De to er fra Wuhan, der viruset først ble oppdaget, og reiste til Finland via Norge. Det melder svenske Yle.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære en global helsekrise som følge av utbruddet.

