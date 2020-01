Fransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris

NTB utenriks

Reisende i Paris måtte fredag belage seg på nok en dag med trøbbel i trafikken i forbindelse med nye protester knyttet til pensjonsreformen.

Reformen legges fram på et regjeringsmøte i Paris fredag. Deretter blir forslaget sendt videre til nasjonalforsamlingen, der president Emmanuel Macrons sentrumsparti har flertall.

Eiffeltårnet har blitt stengt som følge av protestene, og både slottet i Versailles og Louvre-museet har advart besøkende om mulige forstyrrelser.

Macron vil innføre ett system for alle til erstatning for de over 40 ulike ordningene som offentlige ansatte nyter godt av, og som for noen grupper sikrer en pensjonsalder på litt over 50 år.

Regjeringen har etter flere uker med protester imidlertid gått tilbake på planene om å heve alderen for å få full pensjon fra 62 til 64, og har også forhandlet fram avtaler med ulike sektorer som inkluderer piloter og medlemmer av militæret og politiet. Disse vil fremdeles ha muligheten til å pensjonere seg tidligere enn andre.

Det nye systemet vil tre i kraft fra 2022 for de yngste arbeidstakerne, og deretter gradvis for de eldre. Reformen vil kun påvirke de som er født etter 1974.

