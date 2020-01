NTB utenriks

Det folkevalgte i underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen stemte for loven torsdag etter å ha drøftet forslaget i under to timer.

Torsdagens behandling av forslaget er den første av tre behandlinger.

Alle de 432 folkevalgte som torsdag var til stede, stemte for forslaget, som utgjør en del av de politiske reformene Russlands president Vladimir Putin la fram tidligere i januar.

