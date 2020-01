FN-domstol beordrer Myanmar til å forhindre folkemord

NTB utenriks

Domstolen «er av den oppfatning at rohingya-folket i Myanmar fortsatt er ekstremt sårbare», heter det i kjennelsen som kom torsdag.

Domstolen beordrer Myanmar til å gjøre alt i landets makt for å forhindre folkemord på rohingya-folket, og understreker at landet med kjennelsen er juridisk forpliktet til å gjøre dette.

Blant tiltakene Myanmar må treffe, er å sørge for at landets militære ikke gjennomfører drap og folkemord, og sørge for at eventuelt bevis for slike handlinger ikke blir ødelagt.

Myanmar må videre innen fire måneder avgi en rapport til ICJ om hvordan landet har fulgt opp domstolens beslutning.

Det er Gambia, på vegne av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som har reist saken mot Myanmar. Landet anklages for folkemord og krigsforbrytelser mot den muslimske rohingya-minoriteten i den vestlige delstaten Rakhine.

Myanmars øverste sivile leder Aung San Suu Kyi og militæret har avvist anklagene.

