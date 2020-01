Weinstein møtte i retten

NTB utenriks

Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen, hvor kvinner og menn fra land over hele verden har stått fram med historier om seksuelle krenkelser.

Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering, men saken som åpnet i New York onsdag dreier seg om påstått voldtekt av to kvinner.

67-åringen hevder forholdet han hadde til de to kvinnene var gjensidig.

– Jeg har gode advokater, sa han da han ankom rettssalen.

(©NTB)