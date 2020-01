Uvær krever flere liv i Spania

NTB utenriks

Uværet feide søndag innover det østlige Spania med vindkast på opptil 27 sekundmeter, enorme bølger, snø og iskaldt regn.

Meteorologene sier uværet var i ferd med å avta onsdag, men Catalonia og Balearene er fortsatt i høy beredskap.

Kraftig vind og store bølger har ødelagt mange butikker, restauranter og strandanlegg, og enkelte gater er også blitt oversvømt i kystbyer.

Blant de siste ofrene for uværet var en 77 år gammel bonde som mistet livet da et drivhus raste sammen over ham under en haglbyge i Andalucía i sør. Onsdag fant politiet dessuten en omkommet mann i Valencia da de lette etter en 67-åring som forsvant da bilen hans ble tatt av springflo.

Vinterstormer er ikke uvanlig på den spanske middelhavskysten, men landet har de siste årene opplevd flere perioder med uvanlig kraftig nedbør.

(©NTB)