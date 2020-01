USA truer EU med biltoll som svar på digital skatt

NTB utenriks

Advarselen fra Steven Mnuchin kom i en paneldebatt i Davos, der Verdens økonomiske forum holdes denne uken.

– Dersom noen vil legge en vilkårlig skatt på våre digitalselskaper, vil vi vurdere vilkårlig skatter på bileselskaper, sa finansministeren.

Uttalelsen kommer dagen etter at USA og Frankrike sa de ikke ønsket en opptrapping av konflikten om digitalskatt. De er enige om en midlertidig «våpenhvile» ut året. Det innebærer at ingen ny avgifter innføres foreløpig.

Etter at Frankrike vedtok en skatt på digitale tjenester, noe som i første rekke rammer amerikanske IT-giganter, truet USA med toll på franske varer som champagne, ost og luksusvesker. Frankrike har på sin side varslet ytterligere mottiltak dersom amerikanerne skulle gjøre alvor av trusselen.

OECD

EU har sagt at unionen vil innføre en tilsvarende skatt dersom OECD ikke klarer å komme opp med en internasjonal skatteløsning for digitale selskaper. Målet med en digitalskatt er å unngå at alle skatteinntektene fra store IT-selskaper havner i landet der selskapet er basert selv om det kan ha omfattende virksomhet og stor omsetning også i andre land.

USA mener det må være frivillig for selskaper å forplikte seg til å betale en eventuell digitalskatt, skriver Financial Times.

– Jeg kjenner ikke til noen frivillig skatt. For de store digital aktørene er det åpenbart ikke en mulighet, sa EUs industrikommissær Thierry Breton mandag på en pressekonferanse med henvisning til OECD-forhandlingene, melder Reuters.

Pressmiddel

Også president Donald Trump rasler med sablene onsdag og truer med 25 prosent biltoll dersom det ikke blir noen handelsavtale mellom USA og EU.

– EU er vanskeligere å hanskes med en noen andre. De har utnyttet oss altfor lenge. Men til syvende og sist er det ganske enkelt: Blir vi ikke enige om en avtale, blir vi nødt til å legge 25 prosent toll på bilene deres, sier han i et intervju med Fox Business News i Davos.

EUs handelskommissær Phil Hogan sa at biltoll ikke var et tema da han møtte USAs handelsutsending Robert Lighthizer til samtaler i Washington forrige uke. I forkant av det møtet ble det meldt at USA hadde brukt trusselen om biltoll – som altså ser ut til å være et yndet pressmiddel – til å få Tyskland, Frankrike og Storbritannia til å legge mer press på Iran for brudd på atomavtalen.

