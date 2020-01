Kjent gravejournalist siktet i Brasil

NTB utenriks

Greenwald er del av en kriminell organisasjon, het det i en uttalelse fra Brasils føderale påtalemyndighet tirsdag.

Bakgrunnen for saken er materiale som i fjor ble publisert av nettstedet The Intercept, der Greenwald har en sentral rolle. Nettstedet hadde fått tilgang til krypterte chattemeldinger som ga inntrykk av et samarbeid mellom påtalemyndigheten og en dommer da tidligere president Luiz Inacio «Lula» da Silva ble dømt for korrupsjon.

Etterforskningen av Lula var del av den gigantiske korrupsjonssaken som kalles «Operasjon bilvask». Dommen gjorde at Lula ikke kunne delta i presidentvalget i 2018, som ble vunnet av sterkt høyreorienterte Jair Bolsonaro.

Dommeren som tilsynelatende samarbeidet med påtalemyndigheten for å hindre Lula i å stille til valg, Sergio Moro, er i dag justisminister i Bolsonaros regjering.

Påtalemyndigheten mener Greenwald ikke bare tok imot chattemeldingene fra hackere – men at han medvirket til datatyveri. Siktelsen vil måtte godkjennes av en dommer siden Brasils Høyesterett tidligere har nedlagt forbud mot etterforskning av Greenwald av hensyn til kildevernet.

Greenwald selv kaller siktelsen et angrep på pressefriheten. Amerikaneren er tidligere kjent som den første som publiserte artikler om USAs dataovervåking basert å informasjon fra varsleren Edward Snowden.

