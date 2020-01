NTB utenriks

FN-ekspertene krever at USA umiddelbart starter etterforskning av saken.

Avisa The Guardian meldte tirsdag at Bezos' mobiltelefon «høyst sannsynlig» ble hacket i 2018 etter at han mottok en infisert videofil via WhatsApp fra et nummer som brukes av kronprins Mohammed bin Salman.

Bezos eier The Washington Post. Han er en av verdens rikeste menn og grunnla den amerikanske internettgiganten Amazon.

Saudi-Arabia har kalt hackingpåstandene absurde.

(©NTB)