Migranter møtt med tåregass på Mexicos grense

NTB utenriks

Flere hundre mellomamerikanere gikk mandag sammen over den grunne Suchiate-elva fra Tucun Uman i et forsøk på å krysse grensa inn i det sørlige Mexico.

Mexico har satt inn ekstra soldater fra nasjonalgarden ved elvebredden, og de brukte tåregass i et forsøk på å stanse migrantene, melder nyhetsbyrået AFP.

Det skjedde etter at rundt 3.000 migranter igjen forsøkte å ta seg over brua mellom de to landene. De satte seg ned midt på brua, men gikk ut i vannet da mexicanske myndigheter gjorde det klart at grenseovergangen var stengt for dem.

Et fåtall brøt gjennom

Migrantene er en del av karavanen som teller om lag 3.500 mennesker hovedsakelig fra Honduras og El Salvador.

Mange av migrantene hadde knyttet tørklær foran ansiktet for å beskytte seg mot tåregassen og kastet store steiner mot de mexicanske sikkerhetsstyrkene, som beskyttet seg bak skjold.

– Slipp oss gjennom! ropte én av migrantene, Jorge, som prøvde å vade over elva sammen med kona og deres to barn.

Flere barn ble skilt fra foreldrene sine i kaoset som oppsto, skriver Reuters.

Et titalls migranter klarte å bryte seg forbi sikkerhetsstyrkene, men de fleste ble presset tilbake. Om lag 200 av dem som klarte å komme seg inn i Mexico, ble senere pågrepet, opplyser myndighetene.

Mexico presset av USA

Mexicos migrasjonsmyndigheter sier landet er klar til å ta imot utlendinger så lenge de kommer på en lovlig, trygg og rolig måte.

– De prøver å lure oss. De ber oss reise inn i landet på lovlig vis, men deretter deporterer de oss, sier migranten Tania. Hun har vært del av karavanen siden den startet i San Pedro Sula i Honduras, om lag 650 kilometer unna.

Det er første gang Mexico med makt har stanset en migrantkaravane. I 2018 stoppet myndighetene migranter som prøvde å ta seg over grensebroen, men gjorde lite for å hindre at folk svømte eller rodde over elva.

I mai advarte USAs president Donald Trump om en invasjon og truet med toll på mexicanske varer. Siden har Mexico utstasjonert 26.000 soldater for å styrke grensekontrollen.

Landet har også gått med på at USA sender tilbake mer en 40.000 asylsøkere mens saken deres behandles av amerikanske myndigheter. Fra mai til desember falt tallet på pågripelser ved USAs sørlige grense med 70 prosent.

(©NTB)