Seks drept i sammenstøt i Irak

To demonstranter ble skutt og drept av politiet på Tahrir-plassen i sentrum av Bagdad mandag, og en tredje demonstrant døde av skadene etter å ha blitt truffet av en tåregassgranat, opplyser sikkerhets- og sykehuskilder til Reuters.

Ifølge øyenvitner kastet demonstrantene brannbomber og stein mot politifolkene, som åpnet ild med skarp ammunisjon.

Én demonstrant ble også skutt og drept av politiet i sjiamuslimenes hellige by Karbala mandag, ifølge kildene.

I Basra sør i Irak ble to politimenn påkjørt og drept av en bil under en demonstrasjon. Sjåføren forsøkte ifølge sikkerhetskilder å komme seg vekk fra et område der det pågikk sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker.

Også i byer som Nassiriya, Karbala og Amara var det demonstrasjoner med krav om en ny regjering mandag, og mange veier ble sperret med brennende bildekk.

Over 450 mennesker er siden 1. oktober drept i sammenstøt mellom irakiske sikkerhetsstyrker og demonstranter, som krever politiske reformer og en ny regjering.

