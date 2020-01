Russlands folkevalgte har fått Putins reformforslag på bordet

NTB utenriks

Forslaget til grunnlovsreformer legges fram få dager etter at Putin i en tale til nasjonen varslet omfattende politiske reformer.

Kort tid etter onsdagens tale gikk statsminister Dmitrij Medvedev og regjeringen av, og dagen etter godkjente statsdumaen Putins foretrukne kandidat Mikhail Misjustin som ny statsminister.

Blant grunnlovsendringene som nå ligger på bordet, er et forslag om at nasjonalforsamlingen og ikke presidenten skal utnevne statsminister og regjering.

Mer makt til folkevalgte

Putin vil også gi statsministeren og regjeringen mer makt, på bekostning av den makt han selv har som president i dag.

Framtidige presidenter skal ifølge forslaget kun kunne sitte i to perioder, mens dagens grunnlov slår fast at de kun kan sitte i to "sammenhengende" perioder.

Framtidige presidenter må ifølge forslaget også ha levd i Russland de 25 foregående årene, ikke ti år som loven i dag krever. Det vil på effektivt vis hindre at opposisjonspolitikere som Aleksej Navalnyj og Mikhail Khodorkovskij kan stille til valg med det første.

Vil bli statsminister?

Putins presidentperiode utløpet om fire år, og opposisjonen og kritikere hevder at reformene som nå legges fram, er et forsøk fra 67-åringens side på å beholde den reelle makten i Russland.

– Putin signaliserer at han vil gå av som president i 2024 og på nytt bli statsminister, mener Diyar Autal, som er tilknyttet Harvard-universitetets Davis Center for Russian and Eurasian Studies.

– Denne gangen vil han bli utnevnt av nasjonalforsamlingen, som antas å ville gi ham større legitimitet og forsvare ham fra å bli kastet av den som måtte overta som president, sier Autal.

(©NTB)