NTB utenriks

Etter å ha opplevd måneder med svært ødeleggende branner, ble både hovedstaden Canberra og Melbourne rammet av nytt ekstremvær mandag.

I Melbourne falt det søndag kveld hagl på størrelse med golfballer. Mens i Canberra ble folk bedt om å flytte biler vekk fra trær og strømledninger som følge av kraftig vind.

I helgen feide også en massiv støvstorm over byer i den vestlige delen av New South Wales. Innbyggere forteller at det ble helt mørkt midt på dagen.

