Irans utenriksminister dropper Davos

NTB utenriks

Det årlige møtet i den sveitsiske alpebyen samler politikere, næringslivsledere, aktivister og kjendiser fra hele verden.

– De endret det opprinnelige programmet som de hadde for ham, programmet som det var enighet om, og så kom de med noe annet, sa departementets talsmann Abbas Mousavi på en pressekonferanse i Teheran mandag, dagen før Davos-møtes starter.

– Uansett så blir det dessverre ikke noen reise, la han til.

Zarif skal ha mottatt en personlig invitasjon til Davos, og han og arrangørene ble deretter enige om hvilket arrangement han skulle delta på, ifølge iranske myndigheter.

USAs president Donald Trump er blant årets Davos-deltakere, og med Zarifs avbud blir det ikke noe åpent oppgjør mellom de to.

USA nektet nylig å utstede visum til Zarif. Dermed kunne han ikke delta på et møte i FNs sikkerhetsråd som planlagt.

Forholdet mellom USA og Iran har forverret seg kraftig etter at Trump i 2018 varslet at USA trekker seg fra atomavtalen. USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i Irans naboland Irak den 3. januar, førte til en enda mer spent situasjon som fikk mange til å spekulere på om det ville bryte ut full krig mellom de to landene.

