IS ledes av turkmensk iraker

IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi ble drept av amerikanske spesialstyrker i Syria 26. oktober i fjor.

Få dager senere kunngjorde IS at Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi hadde overtatt som leder, men flere eksperter stilte spørsmål ved dette og viste til at navnet var helt ukjent.

To ikke navngitte i etterretningstjenester bekrefter nå overfor The Guardian at Quraishi ikke er den nye lederens virkelige navn, men at han egentlig heter Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi.

Grunnlegger

Ifølge den britiske avisa var den nye lederen en av grunnleggerne av IS, som ledet islamistgruppas angrep mot yazidi-minoriteten i Irak og som også har ledet operasjoner andre steder i verden.

Salbi skal komme fra en turkmensk familie i Irak og vokste opp i den lille byen Tal Afar vest for Mosul i Irak.

Han studerte sharia ved universitetet i Mosul og satt i 2004 i amerikansk fangenskap i Camp Bucca-fengselet sør i Irak, der han møtte Abu Bakr al-Baghdadi.

Bror i Tyrkia

Salbi er også kjent under navnene Haji Abdullah og i enkelte kretser som Abdullah Qardash. Alt før Baghdadi ble drept, utlovet USA en belønning på 5 millioner dollar, nærmere 45 millioner kroner, på Salbi og to andre høytstående medlemmer av IS.

Det er ikke kjent hvor den nye IS-lederen skjuler seg, men broren Adel Salbi holder til i Tyrkia der han representerer et turkmensk parti.

Vestlig etterretning tviler på om Salbi er å finne i Idlib-provinsen, der Baghdadi ble funnet og drept, men tror at han i stedet holder til i en av de mange små landsbyene vest for Mosul i Irak.

