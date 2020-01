SpaceX testet nytt nødsystem

NTB utenriks

Det så ut til at testen av nødsystemet på den nye romkapselen Crew Dragon var vellykket. Falcon 9-raketten som bar kapselen, eksploderte i en ildkule kort tid etter at romfartøyet var utløst.

Etter separasjonen dalte kapselen ned under fire oransje og hvite fallskjermer.

Den nye SpaceX-kapselen Crew Dragon skal i løpet av kort tid tas i bruk til å frakte astronauter til Den internasjonale romstasjonen ISS. Men for at det skal skje, må den ha et nødsystem som kan redde mannskapet hvis det skulle oppstå en feil på raketten som løfter den ut i verdensrommet.

