Frankrike og Storbritannia krever stans i utplasseringen av utenlandske krigere i Libya

– Dette må ta slutt, sa Macron da han søndag talte på toppmøtet om Libya i Berlin.

Macron sier han er svært bekymret over meldingene om at syriske og utenlandske krigere har ankommet Tripoli.

Tyrkia anklages for å ha sendt hundrevis av syriske krigere til Tripoli for å støtte den internasjonalt anerkjente regjeringen ledet av Fayez al-Sarraj. Det antas at opprørslederen Khalifa Haftar støttes av russiske leiesoldater.

Også Storbritannias statsminister Boris Johnson ber utenlandske krigere holde seg unna Libya.

– Vi ønsker en FN-ledet fredsprosess og få stanset denne posisjoneringen. Folket i Libya har lidd nok, konstaterte Johnson da han landet i Berlin søndag ettermiddag.

Samtidig er den britiske regjeringen beredt til å sende fredsstyrker til Libya for å bidra til at en eventuell våpenhvile blir overholdt, sier Johnson.

