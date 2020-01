Libya-konflikten førte til tyrkisk hacking av greske nettsider

NTB utenriks

En gruppe som kaller seg Anka Neferler Tim skriver på Facebook at de kapret sidene i over halvannen time. Den anklager samtidig Hellas for å true Tyrkia i Egeerhavet og det østlige Middelhavet.

Tyrkia har lovet Libyas internasjonalt anerkjente regjering militær hjelp i bytte mot en utvidelse av Tyrkias kontinentalsokkel i Middelhavet, til sterke protester fra Hellas og Kypros. Området antas å inneholde store gass- og oljeforekomster.

I forkant av den internasjonale Libya-konferansen i Berlin søndag har Hellas truet med å stanse en eventuell fredsavtale såfremt avtalen ikke blir skrotet.

Opprørsleder i Aten

Bare to dager før konferansen besøkte Libyas opprørsgeneral Khalifa Haftar Aten for å ha samtaler med Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis. Haftar har i flere år forsøkt å styrte regjeringen i Libyas hovedstad Tripoli, og både han og hans viktigste motpart, statsminister Fayez al-Sarraj, er ventet å delta på konferansen.

En rekke land med interesse i konflikten er invitert til konferansen, og også Russlands president Vladimir Putin har varslet at han vil delta. Men Hellas er ikke invitert.

Kritikk fra De grønne

Tyrkia og Russland har engasjert seg på hver sin side i konflikten i Libya, samtidig som de forsøker å mekle fram en fredsavtale.

Lederen for De grønne i Tyskland, Annalena Baerbock, kritiserer at verken Hellas eller Libyas naboland Tunisia er invitert.

– Jeg tror virkelig det er feil, sier hun til TV-kanalen Südwestrundfunk (SWR).

Hun mener land som opptrer konstruktivt, blir straffet ved at de blir utelatt fra konferansen.

Hellas og Kypros har fra før av en konflikt gående med Tyrkia om leteboring utenfor kysten av Kypros.

