Kina-viruset har begrenset smittefare, mener overlege

NTB utenriks

Anders Fomsgaard, overlege og virusforsker ved Statens Serum Institut (SSI) i Danmark, peker på to forhold:

– Det har ikke vært smitte mellom personer, og dødeligheten er tilsynelatende ikke særlig høy, sier han.

Det har vært en del mystikk og frykt knyttet til viruset, som minner om sars-viruset som kostet hundrevis av mennesker livet i Kina og Hongkong i 2002 og 2003. Utbruddet ser ut til å ha sitt utspring fra området ved et fiskemarked i den kinesiske millionbyen Wuhan.

De offisielle tallene fra kinesiske myndigheter er at to personer er døde og minst 45 personer har fått lungebetennelse som følge av viruset. Men det reelle tallet på smittede er trolig nærmere 1.700, mener forskere ved et senter for analyse av globale smittsomme sykdommer ved Imperial College i London.

Fomsgaard forholder seg imidlertid til tallene fra WHO og kinesiske myndigheter.

– Jeg har lært at vi skal holde oss til de fakta som foreligger. Ellers blir det panikk og frykten sprer seg. Hva noen anslår, er et spørsmål om tro, og det foregår i kirken, sier han.

SSIs kartlegging konkluderer med at det er et såkalt coronavirus, i slekt med vanlig forkjølelsesvirus.

(©NTB)