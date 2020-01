Harry og Megan skal ikke lenger omtales som «kongelige høyheter»

NTB utenriks

Årsaken er at de ikke lenger er arbeidende medlemmer av kongefamilien, heter det i meldingen som ble lagt ut lørdag. De skal heller ikke motta offentlige midler for å utføre kongelige oppdrag.

Paret skal også betale tilbake penger som er brukt til å renovere landstedet Frogmore House, sør for Windsor Castle.

Kunngjøringen fra det britiske kongehuset innledes med en personlig melding fra dronning Elizabeth. Hun skriver at de har funnet en konstruktiv vei videre.

– Harry, Meghan og Archie vil alltid være høyt elskede medlemmer av min familie. Jeg anerkjenner utfordringene de har stått overfor som følge av intens oppmerksomhet de siste to årene, og støtter deres ønske om et mer uavhengig liv, skriver hun.

Hun takker paret for deres arbeid.

– Jeg er særlig stolt av hvordan Meghan så raskt har blitt en av familien, skriver hun, og avslutter med at hele familien håper at dagens avtale vil sette dem i stand til å bygge et «lykkelig og fredelig nytt liv».

