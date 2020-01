FN: Den utenlandske innblandingen i Libya må stanse

NTB utenriks

– All utenlandsk innblanding kan ha en viss smertestillende effekt på kort sikt, men Libya har behov for at all utenlandsk innblanding stanser. Det er ett av målene med denne konferansen, sier Salame i et intervju med AFP.

Søndag skal det avholdes en stor internasjonal konferanse om Libya i Berlin. En rekke land med interesser i det oljerike nordafrikanske landet deltar på den FN-støttede konferansen, blant dem Russland og Tyrkia, som støtter hver sin side i konflikten.

Også Frankrike deltar, samt ledere fra flere arabiske land, som Egypt, Qatar og De forente arabiske emirater.

FN ønsker at landene slutter å forsyne de krigførende partene med våpen, styrker og økonomisk støtte.

– Vi må få slutt på denne onde sirkelen der libyere ber om hjelp fra utenlandske makter. Intervensjonen deres gjør splittelsen mellom libyerne enda dypere, sier Salame og legger til at landene i stedet bør se det som sin oppgave å hjelpe libyerne til å utvikle landet selv.

Skjør våpenhvile

Det er første gang siden 2018 at konflikten i Libya er gjenstand for en konferanse i denne størrelsen. FN-utsendingen håper at den også vil gjøre den ukelange våpenhvilen mer solid.

Både opprørsgeneralen Khalifa Haftar og lederen for den internasjonalt anerkjente regjeringen Fayez al-Sarraj skal delta. For få dager siden var begge i Moskva, men det lyktes ikke å få partene til å inngå en mer omfattende fredsavtale, til tross for russisk og tyrkisk meklingsinnsats.

Kaos siden 2011

Siden april har Haftars styrker forsøkt å innta hovedstaden Tripoli der den skjøre samlingsregjeringen har sin base.

Selv om regjeringen er anerkjent av FN, har flere mektige utenlandske aktører tatt parti for Haftar. Det har gjort konflikten til en stedfortrederkrig mellom en rekke ulike land som forsøker å sikre egne interesser i regionen.

Siden Tyrkia vedtok å sende soldater og syriske leiesoldater for å støtte Tripoli-regjeringen, har frykten økt for en enda kraftigere opptrapping.

Russland mistenkes samtidig for å ha levert våpen til Haftar i tillegg til å ha sendt leiesoldater for å støtte opprøret.

Erdogan advarer Europa

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener EU svikter sine egne idealer hvis unionen ikke støtter regjeringen i Tripoli.

– Hvis EU ikke støtter GNA-regjeringen, forråder de sine egne grunnverdier om demokrati og menneskerettigheter, framholder han i et innlegg i Politico lørdag.

Han hevder også at det vil bli gode tider for terrorister i Europa hvis den internasjonalt anerkjente regjeringen i Libya faller.

– Europa vil møte en ny samling problemer og trusler hvis Libyas legitime regjering skulle falle. Terrororganisasjoner som IS og al-Qaida, som led nederlag i Syria og Irak, vil finne fruktbar jord for å komme seg på beina igjen, skriver han videre.

Tyrkia har selv blitt anklaget for å gi IS større armslag i forbindelse med den tyrkiske invasjonen i Nord-Syria, som var rettet mot kurdisk milits som spilte en viktig rolle i å bekjempe ekstremistgruppen.

Libya har vært preget av kaos og kamper mellom en rekke ulike militser siden landets mangeårige leder Muammar Gaddafi ble styrtet og drept i et NATO-støttet opprør i 2011. Norske jagerflygere deltok i offensiven og angrep over 500 mål.

