Stoltenberg mottok Natos første droner

De amerikanske Global Hawk skal, som navnet tilsier, overvåke land og sjø med et haukeblikk. Stoltenberg trakk fram tre grunner til at han mener de nye dronene er spesielle.

– De gir oss mulighet til å se mer, de kan forflytte seg over store avstander, og for første gang skal alle de allierte stå for drift av droner i fellesskap, sa Natos generalsekretær på en seremoni på den italienske flybasen Sigonella fredag.

– En drone kan overvåke et område på størrelse med Polen. De kan gi et fullstendig bilde av situasjonen på bakken, uansett vær. De kan oppdage trusler og skue over horisonten, forklarte Stoltenberg. Under besøket på Sicilia møtte han piloter, teknikere og analytikere som vil jobbe med det nye overvåkingsverktøyet.

Rekkevidden gjør at dronene kan dekke hele Europa, tillegg til områder som Midtøsten og Sahel i Afrika.

Nato fikk de første dronene levert før jul. I løpet av året kommer det ytterligere tre droner, slik at flåten blir på fem ubemannede overvåkingsfly.

