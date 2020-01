Khamenei: Trump er en klovn

NTB utenriks

Irans missilangrep mot to militærbaser i Irak 8. januar var et slag mot USA, sa Khamenei i sin preken fredag. Vestlige land er for svake til å «bringe iranerne i knestående», sa han.

Khamenei sa også at Trump er en klovn som later som om han støtter iranerne men som vil forråde iranerne med en «giftig dolk» i nasjonens rygg.

Støtten og sorgen som iranerne viste under begravelsen av den iranske generalen Qasem Soleimani, som ble drept i et amerikansk droneangrep i Bagdad, viser at iranerne støtter det islamske styret i Teheran, uttalte Khamenei.

Han sa at USA på feigt vis drepte Soleimani.

Irans missilangrep var svar på drapet på Soleimani.

Idet Iran stålsatte seg for et amerikansk motangrep som aldri kom, ble et ukrainsk passasjerfly bare timer etter angrepet mot militærbasene, skutt ned ved en feiltakelse av luftvernmissiler like utenfor Teheran. Alle de 176 om bord mistet livet, flesteparten av dem iranere.

Khamenei sa at nedskytingen av flyet var en «bitter ulykke» og at den gjorde Iran like trist som den gjorde landets fiender glade.

(©NTB)