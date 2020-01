Riksrettssaken mot Trump er i gang

NTB utenriks

– Donald J. Trump har misbrukt presidentembetets myndighet, sa hovedaktor Adam Schiff i Senatet torsdag.

Senere på dagen vil de hundre senatorene bli tatt i ed av høyesterettsjustitiarius John Roberts. Det er senatorene som utgjør juryen i riksrettssaker.

Etter at de formelle skrittene er tatt, er det ventet at selve rettsforhandlingene for alvor vil begynne tirsdag neste uke.

Trump anklages for å ha forsøkt å presse myndighetene i Ukraina til å starte en etterforskning som kunne gi ham politiske fordeler fram mot presidentvalget i USA til høsten.

Riksrettstiltalen ble i desember vedtatt i Representantenes hus, hvor Demokratene har flertall. Det er ventet at Trump vil bli frikjent i Senatet, hvor hans parti Republikanerne har flertall.

Hovedaktor Adam Schiff er demokrat og leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus. Donald Trump er den tredje presidenten i USAs historie som stilles for riksrett.

(©NTB)