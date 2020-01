Israel angrep mål på Gazastripen

NTB utenriks

Palestinske kilder opplyser at israelske krigsfly onsdag var i luften over Gazastripen og at flere eksplosjoner ble hørt etter at israelske missiler traff en militærpost tilhørende Hamas.

Det er ikke meldt om drepte eller sårede, men angrepet gjorde stor skade.

Den israelske hæren bekrefter at den blant annet har slått til mot et sted der det produseres våpen.

Angrepet kommer timer etter at den israelske hæren opplyste at fire raketter ble avfyrt fra Gazastripen av palestinske militanter. To av rakettene ble avbrutt av luftforsvarssystemet Iron Dome.

Ingen ble skadd i rakettangrepet mot Israel, og ingen har tatt på seg ansvaret for det. Israel har gjentatte ganger anklaget Hamas for å stå bak slike angrep fra Gazastripen.

