Giuliani-kontakt: Trump visste om Biden-press i Ukraina

Parnas uttalelser, som kom i et intervju med TV-kanalen MSNBC, vekker oppsikt og går rett til kjernen av riksrettssaken mot Donald Trump.

Forretningsmannen Lev Parnas sier han fremsatte et ultimatum overfor Ukrainas påtroppende president på vegne av Rudy Giuliani: Ingen høytstående amerikanske tjenestepersoner kom til å delta på innsettelsen hans og kritisk viktig amerikansk militærstøtte ville bli holdt tilbake dersom en etterforskning av Biden ikke ble kunngjort.

Han sier også at Trump var klar over Giulianis innsats for å sikre en etterforskning av den demokratiske presidentkandidaten i Ukraina og at presidenten ble holdt oppdatert jevnlig.

Parnas sier han ikke gjorde noe uten Giuliani eller Trumps samtykke.

– President Trump visste nøyaktig hva som foregikk, sa Parnas.

I riksrettssaken har republikanerne fremholdt at Trumps tilbakeholdelse av militær støtte til Ukraina ikke var for å presse fram en etterforskning av Biden som en gjentjeneste. Dersom det Parnas sier er sant, kan det styrke demokratenes sak mot Trump.

