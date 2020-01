Tiltalen mot Trump sendes til Senatet

NTB utenriks

Forslaget ble vedtatt onsdag i tråd med det som tidligere er varslet av lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi.

228 stemte for og 193 mot, og det var i all hovedsak demokrater som støttet forslaget om å stille presidenten for riksrett.

Tidligere på dagen presenterte Pelosi sju partifeller som vil fungere som anklagere i riksrettssaken. Adam Schiff, leder for etterretningskomiteen i Representantens hus, blir hovedaktor.

Det er ventet at selve riksrettssaken vil kunne begynne i Senatet neste uke.

Vil innkalle vitner

Inntil nå har Pelosi utsatt overføringen av anklagepunktene til Senatet. Grunnen er at hun har ønsket forsikringer om at vitner vil bli innkalt til Senatet under riksrettssaken.

Noen slik forsikring har hun ikke fått fra Mitch McConnell, lederen for det republikanske flertallet i Senatet. Likevel har hun nå besluttet å bringe prosessen videre.

Blant vitnene Demokratene håper å innkalle, er USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Demokratene kommer også til å oversende et stort antall nye dokumenter til Senatet. De ble presentert onsdag og stammer fra en nær medarbeider av Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani.

Republikansk støtte

Bakgrunnen for riksrettssaken er at Trump i fjor forsøkte å presse myndighetene i Ukraina til å starte en etterforskning som ville ha involvert demokraten Joe Biden. Han håper å bli Trumps motkandidat i presidentvalget i USA senere i år.

Selv om Demokratene mener Trump er uskikket til å være president, blir han med høy sannsynlighet frikjent av det republikanske flertallet i Senatet.

Skulle Trump blitt avsatt, måtte to tredeler av senatorene ha kjent ham skyldig.

Tiltalebeslutningen i saken ble vedtatt av Representantenes hus i desember. Etter at representantene hadde hørt en rekke vitner forklare seg, ble Trump tiltalt for maktmisbruk og for å ha forhindret Kongressens arbeid.

